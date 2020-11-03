Лапа боксерская Спортивные Мастерские 00005064, парная

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Спортивные Мастерские
|Тип товара
|Лапа боксерская
Лапа боксерская Спортивные Мастерские 00005064 предназначена для отработки ударов при работе в паре. Удобна в использовании, практична в работе, соответствует требованиям спортсменов-профессионалов.
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