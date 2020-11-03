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Эспандер Indigo Super Arms Ir 97751

Артикул: 81013
Эспандер SUPER ARMS INDIGO 97751 IR
1 490 руб. 
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+ 71 КэтКоинов
Артикул: 81013
В наличии
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БрендIndigo
Тип товараЭспандер
Вес, кг0.7

Эспандер Indigo Super Arms IR 97751 предназначен для тренировки запястий, бицепсов, трицепсов, плеч и предплечий. Увеличивает мышечную силу и выносливость. Хорошо подходит людям, занимающимся армрестлингом и боксом.

Особенности:

  • Действие тренажера основано на упругой деформации;
  • Особенно эффективен для проработки внутренней и внешней стороны предплечий;
  • Рукояти с покрытием мягкой резиной;
  • Нагрузка - 20 кг.

Комплектация:

  • Эспандер Indigo Super Arms IR 97751;
  • Упаковка.

Видео:

Видеообзор на Эспандер Indigo Super Arms Ir 97751

Видеообзор Эспандер Indigo Super Arms Ir 97751



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Эспандер Indigo Super Arms Ir 97751 - стоимость товара 1490 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(800)505-43-75 в Тольятти, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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