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Тренажер Для Фитнеса Bradex Sf 0049 Шторм

Артикул: 79242
  • Тренажер универсальный ШТОРМ Bradex SF 0049 - фото 1
  • Тренажер универсальный ШТОРМ Bradex SF 0049 - фото 2
Тренажер универсальный ШТОРМ Bradex SF 0049 - фото 1
Тренажер универсальный ШТОРМ Bradex SF 0049 - фото 2
5 740 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 79242
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БрендBradex
Тип товараТренажер для фитнеса
ПроизводствоКитай
Длина, см110
Ширина, см60
Высота, см5
Вес, кг4

Тренажер для фитнеса Bradex SF 0049 «Шторм» предназначен для тренировок, нацеленных на сжигание жировых отложений и избавления от лишнего веса. В процессе занятий нагрузка равномерно распределяется на все мышцы брюшной полости и одновременно поддерживаются в тонусе мышцы ног. Вращательные движения кресла стимулируют прямое положение спины, благодаря чему вырабатывается правильная осанка.

Особенности:

  • Сборно-разборная конструкция;
  • Легко регулируется под рост пользователя;
  • Выполнен из качественных прочных материалов - ПВХ и металла;
  • Максимально допустимая нагрузка на тренажер составляет 110 кг.

Комплектация:

  • Тренажер для фитнеса Bradex SF 0049 «Шторм»;
  • Упаковка.

Видео:

Видеообзор на Тренажер Для Фитнеса Bradex Sf 0049 Шторм

Видеообзор Тренажер Для Фитнеса Bradex Sf 0049 Шторм



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