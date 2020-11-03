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Тренажер для фитнеса Bradex SF 0104 «Вандер Кор Смарт», несмотря на свои компактные размеры, способен заменить 6 стандартных тренажеров. Выставляя нужный уровень сопротивления, можно выполнять эффективные отжимания, тренировать бедра, голени, спину и пресс. Сочетание мощных кардио и силовых нагрузок позволяют держать в форме не только тело, но и сердечно-сосудистую систему. По окончании тренировки тренажер Bradex SF 0104 легко убрать в кладовку или задвинуть под кровать.

Тренажер Для Фитнеса Bradex Sf 0104-n Вандер Кор Смарт - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме на данной странице.