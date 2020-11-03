Тренажер Для Фитнеса Bradex Sf 0104-n Вандер Кор Смарт

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Bradex
|Тип товара
|Тренажер для фитнеса
|Производство
|Китай
|Длина, см
|51
|Ширина, см
|11
|Высота, см
|48
|Вес, кг
|6.125
Тренажер для фитнеса Bradex SF 0104 «Вандер Кор Смарт», несмотря на свои компактные размеры, способен заменить 6 стандартных тренажеров. Выставляя нужный уровень сопротивления, можно выполнять эффективные отжимания, тренировать бедра, голени, спину и пресс. Сочетание мощных кардио и силовых нагрузок позволяют держать в форме не только тело, но и сердечно-сосудистую систему. По окончании тренировки тренажер Bradex SF 0104 легко убрать в кладовку или задвинуть под кровать.Особенности:
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