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Главная Товары для спорта и отдыха Товары для отдыха Палки для скандинавской ходьбы Bradex Палки для скандинавской ходьбы телескопические НОРДИК СТАЙЛ Bradex SF 0076

Палки для скандинавской ходьбы телескопические НОРДИК СТАЙЛ Bradex SF 0076

(1)
Артикул: 79217
  • Палки для скандинавской ходьбы телескопические НОРДИК СТАЙЛ Bradex SF 0076 - фото 1
  • Палки для скандинавской ходьбы телескопические НОРДИК СТАЙЛ Bradex SF 0076 - фото 2
  • Палки для скандинавской ходьбы телескопические НОРДИК СТАЙЛ Bradex SF 0076 - фото 3
Палки для скандинавской ходьбы телескопические НОРДИК СТАЙЛ Bradex SF 0076 - фото 1
Палки для скандинавской ходьбы телескопические НОРДИК СТАЙЛ Bradex SF 0076 - фото 2
Палки для скандинавской ходьбы телескопические НОРДИК СТАЙЛ Bradex SF 0076 - фото 3
800 руб. 
1 100 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 79217
В наличии
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БрендBradex
Тип товараПалки для скандинавской ходьбы
Длина, см65-135
Материалалюминий
В комплектепалки (2 шт.), сменные наконечники, упаковка

Палки для скандинавской ходьбы Bradex SF 0076 выполнены из прочных качественных материалов, имеют телескопическую конструкцию, благодаря чему могут быть отрегулированы под любой рост. Пригодны для хотьбы по асфальту (для этого комплектуются специальными резиновыми наконечниками) или по рыхлому грунту и снегу (в комплекте имеются специальные съемные кольца).

Особенности:
  • Материал изготовления - дюралюминий, сталь, нейлон, пенополиуретан, полипропилен;
  • Минимальная длина - 65 см;
  • Максимальная длина - 135 см;
  • Съемные резиновые наконечники для асфальта;
  • Кольца для ходьбы по грунту и снегу;
  • Телескопическая регулировка длины;
  • Ручки с темляком, регулируемым по длине.
Комплектация:
  • Палки для скандинавской ходьбы Bradex SF 0076;
  • Наконечники;
  • Кольца;
  • Упаковка.


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Рейтинг: 5 на основе 1 отзывов
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31.07.2019
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
Просто палки для недолгого трекинга или скандинавской ходьбы. Пара за 600 рублей - отличный вариант для любительских походов

Недостатки:
Ручки воняют резиной, антишок работает неравномерно. Тяжеловаты по сравнению с дорогими аналогами, но не сильно. Других недостатков не нашёл.

Комментарий:
Ручка небольшая, для женской руки. Темляк узкий и жёсткий, буду менять на мягкий самодельный.

Самовывоз невозможен
Палки для скандинавской ходьбы телескопические НОРДИК СТАЙЛ Bradex SF 0076 - по цене 800 руб. в Тольятти. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(800)505-43-75 в Тольятти. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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