Груша для бокса 08кг SM рез. кр.

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|SM
|Тип товара
|Груша боксерская
|Вес, кг
|8
|Высота, см
|80
|Длина, см
|30
|Производство
|Россия
|Ширина, см
|30
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