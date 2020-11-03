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Эспандер Indigo Medium 00020791, Плечевой

Артикул: 78868
  • Эспандер плечевой латекс. 3 жгута Indigo нагр.MEDIUM - фото 1
  • Эспандер плечевой латекс. 3 жгута Indigo нагр.MEDIUM - фото 2
Эспандер плечевой латекс. 3 жгута Indigo нагр.MEDIUM - фото 1
Эспандер плечевой латекс. 3 жгута Indigo нагр.MEDIUM - фото 2
540 руб. 
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Артикул: 78868
В наличии
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БрендIndigo
Тип товараЭспандер
Вес, кг0.5

Эспандер Indigo Medium 00020791 состоит из трех латексных жгутов, обеспечивающих среднюю степень нагрузки. Рекомендован для тренировки мышц плечевого пояса, груди, спины.

Особенности:

  • Ручки пластиковые;
  • Для производства жгутов использован натуральный латекс;
  • Нагрузка средней степени;
  • Цвет - красный.

Комплектация:

  • Эспандер Indigo Medium 00020791;
  • Упаковка.


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Эспандер Indigo Medium 00020791, Плечевой - данный товар вы можете купить по цене по цене 540 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(800)505-43-75 в Тольятти.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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