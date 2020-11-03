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Эспандер Indigo 00020788 Восьмерка

Артикул: 78841
Эспандер Восьмёрка LATEX Indigo (1лат.жг,неопр.ручки) MEDIUM
480 руб. 
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Артикул: 78841
В наличии
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БрендIndigo
Тип товараЭспандер
Вес, кг0.05

Эспандер Indigo 00020788 «Восьмерка» предназначен для тренировки мышц спины, груди, рук, ног, плечевого пояса. Средняя нагрузка. Хорошо подходит для разминки перед тренировками.

Особенности:

  • Средняя нагрузка;
  • Цвет - красный;
  • Жгут из латекса;
  • Ручки - из неопрена.

Комплектация:

  • Эспандер Indigo 00020788 «Восьмерка»;
  • Упаковка.


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Эспандер Indigo 00020788 Восьмерка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 480 руб., позвонив по телефону 8(800)505-43-75 в Тольятти, или оформив покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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