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Утяжелитель См Профи 00005364 (2Х0 7 Кг)

Артикул: 78831
  • Утяжелитель СМ Профи 00005364 (2х0.7 кг) - фото 1
  • Утяжелитель СМ Профи 00005364 (2х0.7 кг) - фото 2
Утяжелитель СМ Профи 00005364 (2х0.7 кг) - фото 1
Утяжелитель СМ Профи 00005364 (2х0.7 кг) - фото 2
640 руб. 
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Артикул: 78831
В наличии
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БрендСМ
Тип товараУтяжелитель
Вес, кг1.5
ПроизводствоРоссия

Утяжелитель СМ Профи 00005364 (2х0.7 кг) предназначены для получения большего эффекта от спортивных тренировок. Они укрепляются на руках и ногах с помощью специальных ремней на липучках и создают дополнительную нагрузку на мышцы. Удобны в применении, не стесняют движений, выполнены из износостойкого материала.

Особенности:

  • Основание - прочная искусственная кожа;
  • Наполнитель - песок;
  • Надежно удерживаются ремнями с липучками.

Комплектация:

  • Утяжелитель СМ Профи 00005364 (2х0.7 кг);
  • Упаковка.


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Утяжелитель См Профи 00005364 (2Х0 7 Кг) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 640 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(800)505-43-75 в Тольятти.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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