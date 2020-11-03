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Утяжелитель См 00000340 (2X1,5 Кг)

Артикул: 78822
Утяжелитель См 00000340 (2X1,5 Кг)
560 руб. 
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Артикул: 78822
В наличии
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БрендСМ
Тип товараУтяжелитель
Материалпесок/полиэстер
Вес, кг2x1.5
ПроизводствоРоссия
Размеры, см33x19x3

Утяжелитель СМ 00000340 (2x1.5 кг) используется для увеличения веса при выполнении спортивных упражнений. Выполнен из мягкого полиэстра, не натирает руки и не сковывает двигательную активность. Регулируется и закрепляется с помощью ремней на липучках.

Особенности:

  • Материал - полиэстер;
  • Наполнитель - качественный песок;
  • Надежная фиксация с помощью крепежного ремня на липучке;
  • Цвета в ассортименте.

Комплектация:

  • Утяжелитель СМ 00000340 (2x1.5 кг);
  • Упаковка.


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Самовывоз невозможен
Утяжелитель См 00000340 (2X1,5 Кг) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 560 руб., вам надо позвонить по телефону 8(800)505-43-75 в Тольятти, или оформить покупку в личном кабинете.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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