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Главная Товары для спорта и отдыха Товары для спорта Фитнес и аэробика Скакалка Pro Supra Пвх, 2 8М, Пластиковые Ручки, В Тубе 431 L -P

Скакалка Pro Supra Пвх, 2 8М, Пластиковые Ручки, В Тубе 431 L -P

Артикул: 78815
Скакалка Pro Supra ПВХ, 2.8м, пластиковые ручки, в тубе 431 L -P
340 руб. 
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Артикул: 78815
В наличии
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БрендPro-Supra
Тип товараСкакалка
Вес, кг0.14

Скакалка Pro Supra 431 L-P выполнена из прочного пластикового шнура, ручки удобной формы комфортно удерживаются в руке. Занятия со скакалкой оказывают положительное воздействие на деятельность сердечно-сосудистой системы, тренируют силу и выносливость.

Особенности:

  • Длина шнура - 280 см;
  • Материал шнура - пластик;
  • Пластиковые ручки.

Комплектация:

  • Скакалка Pro Supra 431 L-P;
  • Упаковка.


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Самовывоз невозможен
Скакалка Pro Supra Пвх, 2 8М, Пластиковые Ручки, В Тубе 431 L -P - купить по цене 340 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(800)505-43-75 в Тольятти. Доступен самовывоз и доставка.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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