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Настольная игра Правильные игры 05-01-01 Зельеварение. практикум. III издание

Артикул: 78171
  • Настольная игра Правильные игры 05-01-01 Зельеварение. практикум. iii издание. новая коробка. пласт - фото 1
  • Настольная игра Правильные игры 05-01-01 Зельеварение. практикум. iii издание. новая коробка. пласт - фото 2
  • Настольная игра Правильные игры 05-01-01 Зельеварение. практикум. iii издание. новая коробка. пласт - фото 3
  • Настольная игра Правильные игры 05-01-01 Зельеварение. практикум. iii издание. новая коробка. пласт - фото 4
Настольная игра Правильные игры 05-01-01 Зельеварение. практикум. iii издание. новая коробка. пласт - фото 1
Настольная игра Правильные игры 05-01-01 Зельеварение. практикум. iii издание. новая коробка. пласт - фото 2
Настольная игра Правильные игры 05-01-01 Зельеварение. практикум. iii издание. новая коробка. пласт - фото 3
Настольная игра Правильные игры 05-01-01 Зельеварение. практикум. iii издание. новая коробка. пласт - фото 4
730 руб. 
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Артикул: 78171
В наличии
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БрендПравильные игры
Тип товараИгра настольная
Возрастот 12 лет
Материалкартон

Настольная игра Правильные игры 05-01-01 Зельеварение. практикум. iii издание. новая коробка. пласт - прекрасный способ проведения досуга в кругу семьи. Игра является карточной и настольной. Игрокам предстоит зарабатывать очки, варя различные зелья.

Особенности:

  • В игре могут принимать участие от двух человек;
  • Игра доставит много положительных эмоций;
  • Игровой набор становится еще более интересным благодаря ярким иллюстрациям;
  • Все элементы игры выполнены из высококачественных материалов, совершенно безопасных для здоровья.

Комплектация:

  • 76 карт;
  • Счётчик очков (2 поля);
  • 12 фишек;
  • Правила игры на русском языке.



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Самовывоз невозможен
Настольная игра Правильные игры 05-01-01 Зельеварение. практикум. III издание - по цене 730 руб. в Тольятти. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(800)505-43-75 в Тольятти. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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