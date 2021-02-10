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Настольная игра Rorys story cubes RSC1RU01 Кубики Историй Original - прекрасный способ проведения досуга в кругу семьи. Цель игры – придумать свою историю, захватывающую и непредсказуемую. Начинать нужно со слов “Однажды…”, а так же здесь не бывает проигравших.

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