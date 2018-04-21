Дрель-шуруповерт аккумуляторная Bort BAB-14Ux2Li-FDK предназначена для сверления отверстий в дереве и металле. Дрель также имеет функцию шуруповерта - с помощью устройства можно заворачивать и выворачивать шурупы. Это оборудование эконом-класса, которое оснащено всем необходимым для автономной работы.

Особенности и преимущества:

Дрель-шуруповерт аккумуляторная Bort BAB-14Ux2Li-FDK имеет функционал для работы без подключения к сети:

устройство работает на аккумуляторе;

дрель имеет фонарик для подсветки рабочей поверхности, что позволяет сверлить отверстия в темных и труднодоступных местах;

переключатель скоростей расположен прямо на корпусе оборудования, дрель имеет 2 скорости;

техника может работать с металлом и деревом;

удобная прорезиненная ручка эргономичной формы обеспечивает надежный хват, дрель вряд ли выпадет из рук даже при напряженной работе;

съемный аккумулятор можно быстро зарядить, его легко снять и поставить обратно;

в устройстве нет лишних функций, которые могут только отвлекать от работы.

Корпус дрели не имеет магнитного держателя, однако эта функция в большинстве случаев и не требуется. Дрель идеально подойдет для работ по дому и выполнения заказов на выезде. Для транспортировки устройства можно использовать специальный кейс, который поставляется вместе с дрелью.

Оптимальное соотношение цены и функционала - одно из главных преимуществ устройства. Дрель стоит намного дешевле более продвинутых аналогов, при этом она имеет все необходимое для выполнения основной работы. Если нужна небольшая легкая дрель для работы по дому, то эта модель марки Bort станет оптимальным выбором. Быстрозажимной патрон обеспечит экономию времени при выполнении рабочих операций.

В устройстве нет ударного механизма, техника работает в двух режимах: как шуруповерт и как обычная дрель. В оборудовании предусмотрено гнездо для крепления бит. Еще одно преимущество изделия - надежный корпус из прочного пластика, который может выдержать умеренные механические воздействия и удары. Корпус дрели отличается стильным минималистичным дизайном, характерным для техники этой марки.

Комплектация:

дрель;

2 аккумулятора;

сумка;

зарядное приспособление;

руководство по эксплуатации.

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