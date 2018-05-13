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Культиватор бензиновый Hyundai T 500

(3)
Артикул: 77505
  • Культиватор бензиновый Hyundai T 500 - фото 1
  • Культиватор бензиновый Hyundai T 500 - фото 2
  • Культиватор бензиновый Hyundai T 500 - фото 3
  • Культиватор бензиновый Hyundai T 500 - фото 4
Культиватор бензиновый Hyundai T 500 - фото 1
Культиватор бензиновый Hyundai T 500 - фото 2
Культиватор бензиновый Hyundai T 500 - фото 3
Культиватор бензиновый Hyundai T 500 - фото 4
26 990 руб. 
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+ 436 КэтКоинов
Артикул: 77505
В наличии
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Официальная гарантия производителя — 2 года
Этот товар можно купить в рассрочку от 4 499 руб./месяц 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендHyundai
Тип товараКультиватор бензиновый
Электростартернет
Мощность топливного двигателя3.5 л. с.
Тип редукторацепной
Тип коробки передачнет
Тип двигателябензиновый
Объём топливного бака, л1.6
Объем топливного двигателя87 куб. см
Минимальная ширина обработки 55 см
Максимальная ширина обработки55 см
Количество фрез в комплекте4
Задний ходнет
Глубина культивированиядо 23 см
Глубина вспахиваниядо 23 см
Длина, см65
Ширина, см40
Высота, см55
Вес, кг29
Мощность - 3.5 л. с. Глубина вспахивания - до 23 см. Ширина обработки - 55 см


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Рейтинг: 5 на основе 3 отзывов
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13.05.2018
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
Удобный, легкий, транспортабельный.

Недостатки:
Не выявил.

Комментарий:
Да, мне тоже понравился этот культиватор, достаточно легкий, для дачи в самый раз, не так давно его купил, все работает на данный момент без перебоев, пользуемся с удовольствием, на данный момент ставлю Hyundai T 500 положительную оценку.


13.05.2018
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
1. Мне понравилось, что он достаточно маневренный и легкий.
2. Прямое направление вращение фрез как мне и нужно было.
3. На мой взгляд хорошее соотношение цены и качества культиватора.
4. Работает стабильно на сегодняшний день.

Недостатки:
Пока не обнаружил.


13.05.2018
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
Цена/Качество.

Недостатки:
Не для целины.

Комментарий:
В целом не плохой культиватор, не сильно его эксплуатировали в основном для пахоты 10 соток, согласен, что для целины не покатит, так как легкий, но для дачных работ самое оно, на сегодня поставлю Hyundai Т 500 пять баллов.

Самовывоз невозможен
Культиватор бензиновый Hyundai T 500 - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 26990 руб., позвонив по телефону 8(800)505-43-75 в Тольятти, или оформив покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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