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Культиватор электрический Hyundai T2000E

(5)
Артикул: 77504
  • Культиватор электрический Hyundai T2000E - фото 1
  • Культиватор электрический Hyundai T2000E - фото 2
Культиватор электрический Hyundai T2000E - фото 1
Культиватор электрический Hyundai T2000E - фото 2
23 990 руб. 
Купить
+ 388 КэтКоинов
Артикул: 77504
В наличии
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Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Этот товар можно купить в рассрочку от 3 999 руб./месяц 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендHyundai
Тип товараКультиватор электрический
Глубина вспахиваниядо 25 см
Глубина культивированиядо 25 см
Задний ходнет
Количество фрез в комплекте4
Максимальная ширина обработки55 см
Минимальная ширина обработки 55 см
Мощность электрического двигателя2000Вт
Тип двигателяэлектрический
Тип коробки передачнет
Тип редукторацепной
Электростартерда
Длина, см66
Ширина, см41
Высота, см55
Вес, кг29.6
Мощность - 2000Вт. Глубина вспахивания - до 25 см. Ширина обработки - 55 см


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Теги товара: С цепной передачей.


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Рейтинг: 5 на основе 5 отзывов
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07.07.2018
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
Не слишком тяжелая модель, доступная цена

Недостатки:
Не было

Комментарий:
Купил именно этот культиватор. Плюсов у данной модели много. Во-первых, качество. Фирма изготовитель известная,проверенная. Во-вторых, стоимость нормальная. Вполне можно позволить себе такую модель. Характеристики соответствуют, не слишком громоздкий


07.07.2018
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
Культиватор хундай 2000 Е, компактный, легкость управления.

Недостатки:
Пока нет.

Комментарий:
Один из лучших электрических машинок в России.


07.07.2018
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
В целом замечаний к Hyundai T 2000E нет, купил только в этом году, пока много не работал на нем, первые впечатления оставил хорошие, достаточно легкий в управлении, легкий, мотор работает отлично, на сегодня ставлю положительный балл.

Недостатки:
нет


07.07.2018
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
Не дорагая стоимость

Недостатки:
нет

Комментарий:
я даже не ожидал что за такой сравнительно скромный бюджет, можно взять такую классную штуку. Работать с этим культиватором только в удовольствия. Ну и сделан он достаточно надёжно и просто


07.07.2018
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
-разумное соотношение цена-качество
-классно пашет и углубуляется в почву, земля крайне мягкая после него, подходит и для вспашки утоптанной земли и чуть чуть дерна
-абсолютно бесшумная работа и отсутствие всяких тут ГСМ и выхлопов

Недостатки:
-незащищенный радиатор генератора от попадания грязи, наверное не критично, время покажет
-своеобразная розетка, приходится комбинировать несколько удлинителей, что немного неудобно

Комментарий:
покупал родителям на дачу, сам попробовал, все остались довольны

Самовывоз невозможен
Культиватор электрический Hyundai T2000E - данный товар вы можете купить по цене по цене 23990 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(800)505-43-75 в Тольятти.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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