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Массажер для ухода за кожей лица Gezatone m1601 Rf Lifting

Артикул: 77250
Массажер для ухода за кожей лица Gezatone m1601 Rf Lifting
8 720 руб. 

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7 290 руб. 

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Артикул: 77250
В наличии
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Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендGezatone
Тип товараМассажер для ухода за кожей лица
Назначениедля лица и тела
ПроизводствоФранция
Действиекоррекция фигуры
Материалпластик
Питание от USBда
Питание от батареек или аккумуляторанет
Питание от сетида
Функции и режимылифтинг, подтяжка
Высота, см8
Длина, см18
Ширина, см22
Вес, кг0.68

Массажер для ухода за кожей лица Gezatone m1601 Rf Lifting - современные массажер для подтяжки лица. Массажер имеет 4 программы воздействия на кожу лица и тела. Массажер для ухода за кожей лица Gezatone m1601 Rf Lifting можно использовать для похудения и коррекции фигуры.

Особенности:

  • Массажер имеет 4 программы воздействия для комплексного ухода за кожей лица и тела;
  • Массажер имеет 4 уровня интенсивности для оптимальной работы с любым типом кожи;
  • Дополнительные функции аппарата – режим вибрации и воздействие красным световым спектром – для большей эффективности;
  • Массажер позволяет корректировать растяжки на теле;
  • При использовании массажера исчезают даже самые глубокие морщины.

Комплектация:

  • Массажер;
  • USB кабель;
  • Сетевой адаптер;
  • Руководство по эксплуатации.



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Самовывоз невозможен
Массажер для ухода за кожей лица Gezatone m1601 Rf Lifting - купить по цене 8720 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(800)505-43-75 в Тольятти. Доступен самовывоз и доставка.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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