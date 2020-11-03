Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Bosch
|Тип товара
|Нивелир
|Вес, кг
|0.35
|Высота, см
|28
|Длина, см
|17
|Ширина, см
|7
Нивелир Bosch PLL 1P (603663320) совмещает в себе функции лазерного нивелира и обычного уровня. Два спиртовых уровня позволяют точно отрегулировать положение инструмента, а функция лазерного отвеса отвечает за максимально точный перенос высоты внутри помещения. Используется как на профессиональном уровне, так и в бытовых условиях
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