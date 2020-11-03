Массажная накидка на кресло Gezatone AMG399

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|Бренд
|Gezatone
|Тип товара
|Массажер для тела
|Назначение
|для любой области тела
|Питание от USB
|нет
|Питание от батареек или аккумулятора
|нет
|Питание от сети
|да
|Работа от прикуривателя (в автомобиле)
|нет
Массажер Gezatone Amg399 представляет собой накидку-массажер, выполняющую роликовый, кулачковый, вибро-массаж и массаж Шиатсу. Глубокое проминание мышц способствует снятию усталости и напряжения. Массаж улучшает кровообращение, обеспечивая активное питание кислородом тканей и органов. Масаж Шиатсу - это воздействие на активные точки около позвоночника. благодаря которому эффективно устраняются все виды застойных явлений, нормализуется энергообмен. Массажер Gezatone Amg399 легко размещается на любом стуле или креслеОсобенности:
Возможно наличие противопоказаний. Перед использованием необходимо проконсультироваться с лечащим врачом.
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