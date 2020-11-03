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Массажер Gezatone Vacu Expert вакуумный

Артикул: 76463
  • Массажер Gezatone Vacu Expert вакуумный - фото 1
Массажер Gezatone Vacu Expert вакуумный - фото 1
5 190 руб. 

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Артикул: 76463
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендGezatone
Тип товараМассажер для тела
Назначениедля любой области тела
Питание от USBнет
Питание от батареек или аккумуляторанет
Питание от сетида
Работа от прикуривателя (в автомобиле)нет
ПроизводствоТайвань
Высота, см20
Длина, см31
Ширина, см13
Вес, кг3

Массажер Gezatone Vacu Expert вакуумный представляет собой аппарат для домашнего использования, принцип действия которого построен на комплексном воздействии классического баночного и роликового массажей. Используя массажер, можно быстро и безболезненно избавиться от целлюлита, устранить отеки, избавиться от лишнего веса. Применение массажера Gezatone Vacu Expert курсом в 10-12 сеансов заметно улучшает внешний вид кожи и моделирует фигуру.

Особенности:

  • Роликовый массаж для различных частей тела;
  • Позволяет проводить сеансы эндермологического массажа в домашних условиях;
  • Эффективно борется с целлюлитом и лишним весом;
  • Укрепляет и подтягивает кожу;
  • Благодаря стимуляции кровообращения, кожа активнее насыщается кислородом и приобретает свежий, здоровый вид;
  • Четыре различных программы воздействия;
  • Три уровня мощности;
  • Семь насадок для различных частей тела;
  • Полный курс состоит из 10-12 сеансов 2-3 раза в неделю;
  • Не требуется использования специальных ;
  • Одинаково эффективен для мужчин и для женщин.

Комплектация:

  • Массажер Gezatone Vacu Expert вакуумный;
  • Насадки (7 шт.);
  • Сетевой адаптер;
  • Документация;
  • Упаковка.

Возможно наличие противопоказаний. Перед использованием необходимо проконсультироваться с лечащим врачом.

Видео:

Видеообзор на Массажер Gezatone Vacu Expert вакуумный

Видеообзор Массажер Gezatone Vacu Expert вакуумный



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Самовывоз невозможен
Массажер Gezatone Vacu Expert вакуумный - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 5190 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(800)505-43-75 в Тольятти.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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