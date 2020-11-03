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Игрушка-трансформер Hasbro Роботы под прикрытием Уан-Стэп

Артикул: 76096
  • Игрушка-трансформер Hasbro Роботы под прикрытием Уан-Стэп (в ассортименте) - фото 1
  • Игрушка-трансформер Hasbro Роботы под прикрытием Уан-Стэп (в ассортименте) - фото 2
  • Игрушка-трансформер Hasbro Роботы под прикрытием Уан-Стэп (в ассортименте) - фото 3
  • Игрушка-трансформер Hasbro Роботы под прикрытием Уан-Стэп (в ассортименте) - фото 4
  • Игрушка-трансформер Hasbro Роботы под прикрытием Уан-Стэп (в ассортименте) - фото 5
Игрушка-трансформер Hasbro Роботы под прикрытием Уан-Стэп (в ассортименте) - фото 1
Игрушка-трансформер Hasbro Роботы под прикрытием Уан-Стэп (в ассортименте) - фото 2
Игрушка-трансформер Hasbro Роботы под прикрытием Уан-Стэп (в ассортименте) - фото 3
Игрушка-трансформер Hasbro Роботы под прикрытием Уан-Стэп (в ассортименте) - фото 4
Игрушка-трансформер Hasbro Роботы под прикрытием Уан-Стэп (в ассортименте) - фото 5
840 руб. 
1 100 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 76096
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БрендHasbro
Тип товараИгрушка-трансформер
Возрастот 9 до 12 лет
Возрастот 6 до 8 лет
Материалпластик

Игрушка-трансформер Hasbro Роботы под прикрытием Уан-Стэп (в ассортименте) выполнена по мотивам мультсериала «Трансформеры: роботы под прикрытием» 2015 года. На груди у робота имеется наклейка, которую можно отсканировать с помощью планшета или смартфона и получить новые возможности персонажа в мобильном приложении Hasbro Robots in Disguise. Игрушка-трансформер Hasbro Роботы под прикрытием Уан-Стэп легко трансформируется и понравится как дошкольникам, так и ребятам по-старше, коллекционирующим персонажей данной серии.

Особенности:

  • Выполнена из качественного пластика ярких расцветок;
  • Безопасный для детского здоровья материал;
  • Соединения надежны, выдерживают многократные трансформации;
  • Все детали тщательно обработаны, не имеют острых краев;
  • Детализированность образа;
  • Девять промежуточных трансформаций устойчивы, с ними тоже можно играть;
  • Игрушка развивает фантазию, творческое мышление и тренирует мелкую моторику ребенка.

Комплектация:

  • Игрушка-трансформер Hasbro Роботы под прикрытием Уан-Стэп (в ассортименте) ;
  • Упаковка;

Товар в ассортименте:



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