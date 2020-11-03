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Пылесос Samsung VCC4140V3A

Артикул: 75491
  • Пылесос Samsung SC4140 - фото 1
  • Пылесос Samsung SC4140 - фото 2
  • Пылесос Samsung SC4140 - фото 3
Пылесос Samsung SC4140 - фото 1
Пылесос Samsung SC4140 - фото 2
Пылесос Samsung SC4140 - фото 3
4 710 руб. 
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+ 106 КэтКоинов
Артикул: 75491
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендSamsung
Тип товараПылесосы
Основной цветсиний
Дополнительный цветсерый
Тип уборкисухая
Тип пылесборникамешок
Емкость пылесборника3 л
Регулятор мощностина корпусе
Потребляемая мощность, Вт1600
Мощность всасывания, Вт320
Труба всасываниятелескопическая
Уровень шума, дБ83
Функции и особенностииндикатор заполнения пылесборника, место для хранения насадок, регулировка всасывание на ручке, продувка, вертикальная/горизонтальная парковка трубы
Комплектацияпылесос, документация, насадка-щетка, щелевая насадка, насадка для пола и ковров
Длина сетевого шнура6 м
Вес, кг3.8
Размеры (ВxШxГ), см27.5x36.5x23
Яркий синий пылесос Samsung SC4140 - эксперт в сухой уборке напольных покрытий любого типа. Имеющий обычную конструкцию прибор позволит вам в два счета справиться даже с самым загрязненным и замусоренным ковром благодаря мощности всасывания 320 Вт. Во время работы устройства его энергопотребление не превысит 1600 Вт. Для сбора всасываемого пылесосом мусора и пыли используется мешок емкостью 3 л, который вам потребуется опустошать не чаще раза в месяц при интенсивном использовании техники. Имеется фильтр тонкой очистки, который не даст всасываемым в пылесос частицам пыли и аллергенам попасть обратно в воздух в помещении. Пылесос Samsung SC4140 имеет регулятор мощности, располагающийся на корпусе, благодаря которому вы сможете настроить мощность всасывания в зависимости от типа очищаемого покрытия. Телескопическая труба удобна тем, что ее длину можно отрегулировать исходя из предпочтений и роста пользователя. Радиус действия устройства достигает 9.2 л, что предоставляет свободу действий хозяйке во время уборки.


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Самовывоз невозможен
Пылесос Samsung VCC4140V3A - этот товар вы можете купить по цене 4710 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(800)505-43-75 в Тольятти.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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