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Массажер Bradex Kz 0011 Дорожка Морской берег

Артикул: 75295
  • Дорожка массажная Bradex Морской берег Kz 0011 - фото 1
  • Дорожка массажная Bradex Морской берег Kz 0011 - фото 2
  • Дорожка массажная Bradex Морской берег Kz 0011 - фото 3
  • Дорожка массажная Bradex Морской берег Kz 0011 - фото 4
Дорожка массажная Bradex Морской берег Kz 0011 - фото 1
Дорожка массажная Bradex Морской берег Kz 0011 - фото 2
Дорожка массажная Bradex Морской берег Kz 0011 - фото 3
Дорожка массажная Bradex Морской берег Kz 0011 - фото 4
1 240 руб. 
1 349 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 75295
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БрендBradex
Тип товараМассажер для тела
Назначениедля ног
Питание от USBнет
Питание от батареек или аккумуляторанет
Питание от сетинет
Работа от прикуривателя (в автомобиле)нет
ПроизводствоКитай
Высота, см9
Длина, см41
Функции и режимымассаж
Ширина, см27
Вес, кг1.5

Массажер Bradex Kz 0011 Дорожка Морской берег представляет собой оригинально оформленный коврик, предназначенный для массажа стоп. Выступы в виде морской гальки на зеленом фоне создают приятное давление на акупунктурные точки ступней. Размеры коврика позволяют лежать на нем, производя массаж спины. Воздействие камнеобразных выступов стимулирует кровообращение, улучшает снабжение тканей кислородом и положительно влияет на состояние всего организма. Массажер Bradex Kz 0011 Дорожка Морской берег имеет приятный дизайн и хорошо вписывается в интерьер жилого помещения.

Особенности:
  • Размер дорожки составляет 140 на 40 см;
  • Количество выступов «камней» - 400 штук
  • Изготовлена из нейлона и ПВХ;
  • Хорошо воздействует на акупунктурные точки на стопах;
  • Размер позволяет производить массаж спины;
  • Выполненные в виде камней массажные выступы хорошо отшлифованы, не имеют острых краев;
  • Коврик легко очищается влажной салфеткой;
  • Оригинальный дизайн.
Комплектация:
  • Массажер Bradex Kz 0011 Дорожка Морской берег;
  • Упаковка.

Возможно наличие противопоказаний. Перед использованием необходимо проконсультироваться с лечащим врачом.

 

Видео:

 

Обратите внимание: в интернет-магазине КотоФото вы также можете купить массажер для ног Блаженство.



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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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