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Маска Bradex Клеопатра Kz 0007 оказывает магнитное воздействие на кожу лица, продлевая ее молодость и красоту. Магниты улучшают кровообращение, насыщая кожу лица кислородом и питательными веществами. Исчезают темные круги под глазами, разглаживаются морщины и складки. Маска Bradex Клеопатра Kz 0007 может использоваться во время сна или отдыха.

Маска молодости магнитная Клеопатра - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме на данной странице.