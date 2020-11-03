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Ортопедическая подушка Bradex Здоровый сон Kz 0039

Артикул: 74830
Ортопедическая подушка Bradex Здоровый сон Kz 0039
1 010 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 74830
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 6 месяцев
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендBradex
Тип товараПодушка ортопедическая
Вес, кг0.9
Высота, см8
Длина, см50
Материалвискоэластичная пена
Наполнительвискоэластичная пена
Цветбелый
Ширина, см30
Анатомическая формада
Назначениедля сна
Ортопедическая подушка Bradex Здоровый сон Kz 0039. Вес: 0.9 кг. Производство: Китай.


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Самовывоз невозможен
Ортопедическая подушка Bradex Здоровый сон Kz 0039 - стоимость товара 1010 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(800)505-43-75 в Тольятти. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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