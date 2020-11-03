Насосная станция Quattro Elementi Automatico 800 Ci Deep (645-280)

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Quattro Elementi
|Тип товара
|Насосная станция
|Потребляемая мощность
|800 Вт
|Максимальный напор
|40 м
|Объем гидробака
|20 л
|Пропускная способность
|2.5 куб./м час
|Длина, см
|52.5
|Ширина, см
|42
|Высота, см
|34
|Вес, кг
|20.1
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