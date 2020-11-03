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Генератор бензиновый DDE GG950Z

Артикул: 74567
Электрогенератор бензиновый DDE GG950Z
9 890 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 74567
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БрендDDE
Тип товараЭлектрогенератор бензиновый
Вольтметрнет
Время автономной работы5 ч
Выход 12 В1
Глушительесть
Защита от перегрузокесть
Звукоизоляционный кожухесть
Максимальная мощность0.75 кВт
Уровень шума72 дБ
Число розеток 220 В1
Число фаз1 (220 вольт)
Вес, кг15.9
Высота, см33
Длина, см38.5
Ширина, см33
Мощность - 2 л. с., время автономной работы - 5 час.


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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