Генератор бензиновый DDE GG950Z

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|DDE
|Тип товара
|Электрогенератор бензиновый
|Вольтметр
|нет
|Время автономной работы
|5 ч
|Выход 12 В
|1
|Глушитель
|есть
|Защита от перегрузок
|есть
|Звукоизоляционный кожух
|есть
|Максимальная мощность
|0.75 кВт
|Уровень шума
|72 дБ
|Число розеток 220 В
|1
|Число фаз
|1 (220 вольт)
|Вес, кг
|15.9
|Высота, см
|33
|Длина, см
|38.5
|Ширина, см
|33
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