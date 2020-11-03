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Главная Компьютерная техника и ПО Компьютерные комплектующие Звуковые карты Asus Звуковая карта Asus PCI-E Essence STX II 7.1 (ASUS AV100, DAC TI Bur-Brown PCM1792A) 7.1 Ret

Звуковая карта Asus PCI-E Essence STX II 7.1 (ASUS AV100, DAC TI Bur-Brown PCM1792A) 7.1 Ret

Артикул: 73602
  • Звуковая карта Asus PCI-E Essence STX II 7.1 (ASUS AV100, DAC TI Bur-Brown PCM1792A) 7.1 Ret - фото 1
  • Звуковая карта Asus PCI-E Essence STX II 7.1 (ASUS AV100, DAC TI Bur-Brown PCM1792A) 7.1 Ret - фото 2
  • Звуковая карта Asus PCI-E Essence STX II 7.1 (ASUS AV100, DAC TI Bur-Brown PCM1792A) 7.1 Ret - фото 3
Звуковая карта Asus PCI-E Essence STX II 7.1 (ASUS AV100, DAC TI Bur-Brown PCM1792A) 7.1 Ret - фото 1
Звуковая карта Asus PCI-E Essence STX II 7.1 (ASUS AV100, DAC TI Bur-Brown PCM1792A) 7.1 Ret - фото 2
Звуковая карта Asus PCI-E Essence STX II 7.1 (ASUS AV100, DAC TI Bur-Brown PCM1792A) 7.1 Ret - фото 3
21 990 руб. 
22 040 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 73602
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БрендAsus
Тип товараЗвуковая карта
Вес, кг0.9
Звуковая схема7.1
ИнтерфейсPCI-E
Количество внешних линейных входов1
Максимальная частота ЦАП192 КГц
Разрядность ЦАП24 bit
Разъемыjack 6.3 мм, S/PDIF коаксиальный, RCA Line-Out
Высота, см2
Длина, см16.8
Количество микрофонных входов1
Ширина, см10.7
Звуковая карта Essence STX II 7.1 от ASUS впечатляет своей отличной элементной базой. Цифро-аналоговый преобразователь - это флагманское решение производства Texas Instruments — Burr-Brown PCM1792 с соотношением сигнал/шум в 127 дБ и коэффициентом нелинейных искажений не более 0,0004%. За счет операционных усилителей от компании New Japan Radio (вместе с комплектом запасных!) достигается минимальный уровень шума и хорошая скорость нарастания сигнала в 25 В/мс. В комплект также входит дополнительная плата ASUS Xonar H6, которая устанавливается в соседний слот PCI-E x1, но не использует шину, а соединяется с основной картой кабелем. На дополнительной плате размещены еще три цифро-аналоговых преобразователя для подключения многоканальных акустических систем.


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