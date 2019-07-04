Тонометр автоматический Nissei Ds-500

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|Официальная гарантия производителя — Гарантия 5 года. На манжету 1 год
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|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|Nissei
|Тип товара
|Тонометр автоматический
|Тип тонометра
|автоматический
|Тип манжеты
|на предплечье
|Определение частоты пульса
|есть
|Определение артериального давления
|есть
|Нагнетание воздуха
|автоматическое
|Размер манжеты, см
|22x32
|Автоматическое отключение
|нет
|Память последнего измерения
|есть
|Питание от батареек или аккумулятора
|есть
|Питание от сети
|есть
|Сумка в комплекте
|нет
|Производство
|Индонезия
|Высота, см
|6
|Длина, см
|15.2
|Ширина, см
|10
|Вес, кг
|0.25
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04.07.2019
Точный, простой, надежный
Комментарий:
Скажу честно, моей маме, для кого я собственно тонометр и купил, аппарат очень понравился. Своей простотой и надежностью. Она его использует по-меньшей мере дважды в день – утром и вечером, а бывает, что и больше, для того, чтобы понять какие лекарства принимать. То есть аппарат используется регулярно и довольно часто. За первый год службы – ни каких нареканий (тьфу-тьфу-тьфу, чтобы не сглазить) Мы довольны! Спасибо, NISSEI DS-500. Всем рекомендуем.