Тонометр механический с встроенным стетоскопом Little Doctor Ld-81

Механический тонометр Little Doctor LD-81 комбинированного типа, со встроенным фонендоскопом, предназначен для измерения у пациентов систолического и диастолического артериального давления. Прибор оснащен прочной нейлоновой манжетой для рук окружности плеча 25 - 36 см., на которую нанесены специальные размерные метки, что значительно упрощает измерения артериального давления как в домашних условиях, так и в медицинских учреждениях. Измерение давления осуществляется с помощью выслушивания тонов Короткова фонендоскопом и снятия показаний на манометре. Комплектация: манометр Little Doctor LD-S026 механического тонометра Little Doctor LD-81 стетоскоп со встроенной головкой в манжету, манжета взрослая с пневмокамерой, нагнетатель, клапан воздушный, клапан обратный, сумка для хранения и переноски тонометра, руководство по эксплуатации на русском языке, гарантийный талон.