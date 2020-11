Тонометр LD-71A механический

Механический тонометр Little Doctor LD-71A классического типа предназначен для измерения артериального давления человека по методу Короткова. Прибор рекомендуется для использования в условиях клиник и стационаров, а также в домашних условиях как дополнение к медицинскому наблюдению. В отличие от модели тонометра Little Doctor LD-71 в манжету тонометра Little Doctor LD-71A встроен металлический стетоскоп, что позволяет легко измерить пульс при точном нахождении стетоскопа над артерией. Измерение давления осуществляется с помощью выслушивания тонов Короткова стетоскопом и снятия показаний на манометре. Комплектация: манометр Little Doctor LD-S013 механического тонометра Little Doctor LD-71A, стетоскоп со встроенной головкой в манжету, манжета взрослая с металлическим кольцом, нагнетатель в сборе, сумочка для хранения и переноски тонометра, руководство по эксплуатации на русском языке, гарантийный талон.