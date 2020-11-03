8(800)505-43-75
Поиск по сайту
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Wi-Fi роутер TP-LINK M7350 черный

Артикул: 72485
  • Wi-Fi роутер TP-LINK M7350 - фото 1
  • Wi-Fi роутер TP-LINK M7350 - фото 2
Wi-Fi роутер TP-LINK M7350 - фото 1
Wi-Fi роутер TP-LINK M7350 - фото 2
5 050 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 72485
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 12 мес
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
Поделиться:
Получить подарок
БрендTP-Link
Тип товараWi-Fi роутер
3Gда
4Gда
Высота, см1.6
Длина, см6.6
Защита информацииWEP, WPA, WPA2
Макс. скорость беспроводного соединения300 Мбит/с
Маршрутизаторда
Стандарт беспроводной связи802.11n
Частота связи Wi-Fi2.4 ГГц. 5 ГГц
Ширина, см10.6
Расширенные функциифайловый сервер, FTP-сервер
Благодаря мощному аккумулятору на 2550 мАч маршрутизатор может работать до 10 часов на полной мощности и до 600 часов в режиме ожидания.


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Wi-Fi роутер TP-LINK M7350 черный - стоимость товара 5050 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(800)505-43-75 в Тольятти. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Тольятти

8 (800) 505-43-75

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...