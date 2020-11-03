Веб-камера Microsoft LifeCam Studio USB Win (Q2F-00018) серебристый

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Microsoft
|Тип товара
|Веб-камеры
|Автоматическая фокусировка
|есть
|Комплектация
|камера, крепление, документация, упаковка
|Крепление на мониторе
|есть
|Микрофон
|есть
|Поддержка Wi-Fi
|нет
|Совместимость
|Windows 7, Windows Vista, Windows XP
|Тип матрицы
|CMOS
|Угол обзора объектива
|75 град.
Телефон для звонков в Тольятти
Круглосуточная горячая линия
8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный
Электронная почта
Для добавления отзыва войдите в личный кабинет
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.
Оставить отзыв