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Мышь Microsoft Wireless Mobile Mouse 1850 Red (U7Z-00034)

Артикул: 68162
Мышь Microsoft Wireless Mobile Mouse 1850 Red (U7Z-00034)
950 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 68162
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендMicrosoft
Тип товараКомпьютерная мышь
Вес, г90
Интерфейс подключенияUSB
Источник питания мыши1xAA
Количество клавиш3
Назначениеуниверсальная
Особенностидля правой руки
Радиус действия беспроводной связи, м5
Размеры (ШxВxД), мм58.1x38.2x100
Тип беспроводной связирадиоканал
Цветкрасный
Разрешение оптического сенсора, dpi1000
Тип соединениябеспроводное
Компьютерная мышь Microsoft Mobile Mouse 1850 красный оптическая (1000dpi) беспроводная USB для ноутбука (2but). Количество клавиш: 3. Тип: Оптическая светодиодная.


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Самовывоз невозможен
Мышь Microsoft Wireless Mobile Mouse 1850 Red (U7Z-00034) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 950 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(800)505-43-75 в Тольятти, или оформите покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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