Набор клавиатура+мышь A4Tech Bloody Q2100/B2100 Black

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|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|A4Tech
|Тип товара
|Набор клавиатура+мышь
|Встроенный USB-хаб
|нет
|Интерфейс подключения
|USB
|Количество клавиш
|104
|Комплектация
|клавиатура, мышь
|Назначение
|для настольного компьютера
|Подсветка клавиш
|есть
|Разрешение оптического сенсора
|3200 dpi
|Тачпад
|нет
|Тип клавиатуры
|мембранная
|Цвет
|черный
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29.05.2020
Дизайн, качество сборки
Недостатки:
Отсутствует гравировка русских букв на WASD, но это не критично
Комментарий:
Удобная клавиатура, мягкий и тихий ход клавиш, удобная подставка для запястья, которая крепится двумя винтиками, мышка удобно лежит в руке за счет резиновых наклеек на кнопках и покрытию софт тач, довольно увестистая за счет дополнительных грузиков внутри, ну и конечно же красивая трехтоновая подсветка клавиатуры, левая сторона - зеленый, центр - красный, правая сторона - синий, значок bloody тоже подсвечивается красным, у мышки колесико подсвечивается 3мя цветами: красный, зеленый, оранжевый, в зависимости от выбранного режима. В целом набором доволен, советую к покупке.