Сетевой фильтр Ippon BK212 1.8м (6 розеток) белый

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Ippon
|Тип товара
|USB зарядное устройство
|нет
|Вес, кг
|0.5
|Входная вилка
|Euro
|Высота, см
|5
|Выходные розетки
|Euro с заземлением
|Длина шнура
|1.8 м
|Длина, см
|32
|Защита от короткого замыкания
|есть
|Количество розеток
|6
|Максимальный ток
|10 А
|Напряжение сети, В
|220
|Производство
|Китай
|Ширина, см
|4
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