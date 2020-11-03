Сетевой фильтр APC PMF83VT-RS 3м (8 розеток) белый

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|APC
|Тип товара
|USB зарядное устройство
|нет
|Вес, кг
|1.08
|Входная вилка
|Euro
|Высота, см
|6.2
|Выходные розетки
|Euro с заземлением
|Длина шнура
|3 м
|Длина, см
|11
|Защита от короткого замыкания
|есть
|Количество розеток
|8
|Максимальный ток
|10 А
|Напряжение сети, В
|230/240
|Производство
|США
|Ширина, см
|32.7
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