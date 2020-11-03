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Воздуходувка Husqvarna 350BT 9658775-01

Артикул: 65307
  • Воздуходувка бензиновая Husqvarna 350BT (9658775-01) - фото 1
  • Воздуходувка бензиновая Husqvarna 350BT (9658775-01) - фото 2
Воздуходувка бензиновая Husqvarna 350BT (9658775-01) - фото 1
Воздуходувка бензиновая Husqvarna 350BT (9658775-01) - фото 2
403 340 руб. 
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+ 36535 КэтКоинов
Артикул: 65307
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендHusqvarna
Тип товараВоздуходувки
С функцией пылесосанет
С функцией измельчениянет
Тип двигателябензиновый
Мощность топливного двигателя2.17 л. с.
Объем топливного двигателя50.2 куб. см
Объём топливного бака, л1.25
Число тактов работы бензинового двигателя2
Мешок для мусора в комплектенет
Длина, см52
Ширина, см39
Высота, см49
Вес, кг10.2
Мощность - 2.17 л. с. Вес - 10.2 кг


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Воздуходувка Husqvarna 350BT 9658775-01 – стоимость товара 403340 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(800)505-43-75 в Тольятти. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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