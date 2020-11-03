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Миксер Hammer MXR1400A

Артикул: 64670
Миксер Hammer Flex MXR1400A 1400Вт 13мм 0-450/0-610 об/мин
8 999 руб. 
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+ 147 КэтКоинов
Артикул: 64670
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 60 месяцев
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендHammer
Тип товараСтроительный миксер
Количество скоростей работы2
Мощность, Вт1400
Тип патронаМ14
Длина, см46
Ширина, см33
Высота, см10
Вес, кг7.7
Устройство: миксер, тип: переносной, потребляемая мощность (Вт): 1400, кол-во оборотов (об/мин): 610, макс. диаметр насадки (мм): 120, кол-во скоростей: 2, тип патрона: быстрозажимной, размер патрона (мм): 13, регулировка частоты вращения, блокировка кнопки включения


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Миксер Hammer MXR1400A - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 8999 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(800)505-43-75 в Тольятти.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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