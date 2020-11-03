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Палки Лыжн Spine Ал 165

Артикул: 63332
Палки лыжн. SPINE ал. 165
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Артикул: 63332
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БрендSpine
Тип товараПалки лыжные
Материалалюминий
Длина, см165
Ширина, см7
Высота, см5
Вес, кг0.528

Палки лыжные Spine 00002683 сделаны из алюминия, ручки и опорные лапы - из морозостойких материалов, не реагирующих на температурные перепады. Темляк регулируется по длине, изготовлен из прочной широкой стропы. Твердосплавный наконечник одинаково хорошо держит на твердых обледеневших участках и на свежевыпавшем рыхлом снегу. Палки лыжные Spine 00002683 предназначены для прогулок на лыжах при любой погоде. Отличаются прочностью и долговечностью.

Особенности:

  • Назначение - прогулочные;
  • Цвет - черные;
  • Конструкция - цельные, конусные;
  • Материал ручек - полиуретан;
  • Материал темляка - стропа;
  • Материал опоры - пластик с твердосплавным наконечником;
  • Геометрия - 16/10 мм;
  • Рост пользователя - 195-200 см;
  • Произведено России.

Комплектация:

  • Палки лыжные Spine 00002683;
  • Упаковка.


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Самовывоз невозможен
Палки Лыжн Spine Ал 165 - этот товар вы можете купить по цене 0 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(800)505-43-75 в Тольятти.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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