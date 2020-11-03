Лыжн к-т Пласт STC 2,00м (лыжи, 75 крепл, палки)

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|Бренд
|STC
|Тип товара
|Комплект лыжный
|Материал
|полупластик
|Рост лыжника, см
|175-180
|Длина, см
|200
|Ширина, см
|20
|Высота, см
|15
|Вес, кг
|2.5
Комплект лыжный STC (кр.75) 200 состоит из облегченных беговых лыж, жесткие классические креплении и легких стеклопластиковых палок. Комплект идеально подходит для активного катания любым стилем, для прогулок и спуска с небольших горок. Лыжи пластиковые, клин деревянный. Лыжные палки с универсальными ручками и регулируемыми темляками.
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