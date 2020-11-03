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Набор ножей Лэнгфорд TalleR TR-2009 7 пр.

Артикул: 63015
  • Набор ножей Taller TR-2009 - фото 1
  • Набор ножей Taller TR-2009 - фото 2
  • Набор ножей Taller TR-2009 - фото 3
  • Набор ножей Taller TR-2009 - фото 4
Набор ножей Taller TR-2009 - фото 1
Набор ножей Taller TR-2009 - фото 2
Набор ножей Taller TR-2009 - фото 3
Набор ножей Taller TR-2009 - фото 4
4 435 руб. 

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3 490 руб. 

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Артикул: 63015
В наличии
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Официальная гарантия производителя — 2 года
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендTaller
Тип товараНаборы ножей
Длина лезвия, мм90+125+150+200+200
Количество предметов в наборе7
Материал лезвиясталь
Материал ручки (-ек)полимер

Набор ножей Taller TR-2009 - набор универсальных ножей с компактной водоотталкивающей подставкой. Набор займет достойное место среди аксессуаров на вашей кухне. Ножи предназначены для выполнения различных задач и обязательно пригодятся вам при приготовлении любимых блюд, а ножницы окажутся полезными при выполнении различных работ на кухне.

Особенности:

  • Набор ножей Taller TR-2009 включает в себя семь предметов;
  • Лезвия изготовлены из высоколегированной стали 420S45 с матовой полировкой;
  • Рукояти ножей набора выполнены из прочного пластика, имеют эргономичную конструкцию и удобны в работе;
  • Классическое жесткое трехклепочное крепление рукояти;
  • Удобные функциональные ножницы;
  • Подставка из каучукового дерева с удобными карманами для лезвий и водоотталкивающим эффектом;
  • Не рекомендуется мыть в посудомечной машине;
  • Сочетается с другими предметами для приготовления пищи и сервировки стола от компании Taller.

Комплектация:

  • Нож поварской - 20 см.;
  • Нож для нарезки - 20 см.;
  • Нож обвалочный - 15 см.;
  • Нож универсальный - 12,5 см.;
  • Нож для чистки - 9 см.;
  • Ножницы - 25 см.;
  • Подставка;
  • Упаковка.


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Самовывоз невозможен
Набор ножей Лэнгфорд TalleR TR-2009 7 пр. - данный товар вы можете купить по цене по цене 4435 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(800)505-43-75 в Тольятти.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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