Капельная кофеварка Bosch TKA 3A031/3A034

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|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|Bosch
|Тип товара
|Капельные кофеварки
|Основной цвет
|красный
|Мощность
|1100 Вт
|Объем
|1250 мл
|Материал корпуса
|пластик
|Управление
|механическое
|Дисплей
|нет
|Таймер
|нет
|Автоотключение
|есть
|Встроенная кофемолка
|нет
|Тип используемого кофе
|молотый
|Регулировка крепости кофе
|нет
|Регулировка температуры кофе
|нет
|Подогрев чашек
|есть
|Плита автоподогрева
|есть
|Функции и особенности
|индикатор уровня воды, отсек для хранения кабеля, индикатор включения
|Прочее
|колба из термостойкого стекла
|Вес
|1.5 кг
|Размеры (ВхШхГ)
|34x17x25 см
Кофеварка Bosch TKA 3A034 - это кофеварка с капельной системой приготовления, с помощью которой можно быстро приготовить кофейный напиток из молотых зерен в достаточно большом объеме. Порошок насыпается в отсек с размещенным в нем одноразовым бумажным фильтром. Количество воды и кофейного порошка определяется самостоятельно. Вода из резервуара с мерной шкалой под давлением проходит через молотый кофе, выдавая на выходе ароматный напиток. После того, как процесс приготовления завершен, автоматически включается подогрев колбы, чтобы напиток всегда оставался горячим. Кофеварка Bosch TKA 3A034 проста в управлении и уходе и имеет компактные размеры.Особенности:
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