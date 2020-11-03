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ИБП Ippon Smart Winner New Edition 2000E черный

Артикул: 55748
ИБП Ippon Smart Winner 2000E NEW 1800Вт 2000ВА черный
27 710 руб. 
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+ 152 КэтКоинов
Артикул: 55748
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендIppon
Тип товараИБП
Вес, кг28
Время работы при полной нагрузке5 мин
Входное напряжение161-276 В
Высота, см43.5
Выходная мощность2000 ВА/1800 Вт
Длина, см44
Защита локальной сетинет
Защита телефонной линииесть
Количество выходных разъёмов с питанием от батареи8
Общее количество выходных разъёмов питания8
ПроизводствоФилиппины
Тип выходных разъемов питанияIEC 320 C13 (компьютерный)
Тип ИБПлинейно-интерактивный
Форма выходного сигналасинусоида
Ширина, см8.5
ИБП Ippon Smart Winner 2000E NEW. Выходная мощность - 2000 ВА/1800 Вт. Входное напряжение - 161-276 В.


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ИБП Ippon Smart Winner New Edition 2000E черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 27710 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(800)505-43-75 в Тольятти, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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