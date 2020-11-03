ИБП Ippon Back Comfo Pro New 800 480Вт 800ВА

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Ippon
|Тип товара
|ИБП
|Вес, кг
|6.8
|Количество выходных разъёмов с питанием от батареи
|6
|Форма выходного сигнала
|ступенчатая аппроксимация синусоиды
|Тип ИБП
|линейно-интерактивный
|Тип выходных разъемов питания
|CEE 7 (евророзетка)
|Производство
|Филиппины
|Общее количество выходных разъёмов питания
|8
|Максимальная поглощаемая энергия импульса
|320 Дж
|Защита телефонной линии
|есть
|Время переключения на батарею
|2-6 мс
|Защита локальной сети
|нет
|Длина, см
|29.5
|Выходная мощность
|800 ВА / 480 Вт
|Высота, см
|20
|Входное напряжение
|162-268 В
|Время работы при полной нагрузке
|1 мин
|Ширина, см
|12
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