Бензопила Echo CS-510/38RD

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Echo
|Тип товара
|Бензопилы
|Мощность двигателя
|3.5 л. с.
|Объём двигателя, см3
|49.3
|Объём топливного бака, л
|0.6
|Число тактов двигателя
|2
|Длина шины
|38 см
|Максимальная длина шины
|15 дюйм.
|Шаг цепи
|0.325 дюйм.
|Тип привода
|Бензиновый
|Тормоз цепи
|Да
|Антивибрация
|Да
|Плавная регулировка скорости
|нет
|Плавный пуск
|нет
|Уровень шума
|100.3 дБ
|Ширина, см
|25.2
|Длина, см
|39.8
|Высота, см
|27.5
|Вес, кг
|5.1
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