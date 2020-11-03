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Развивающая игрушка Tiny Love "Гиппопотам Гарри"

Артикул: 55294
  • Развивающая игрушка Tiny love (402)Развивающая игрушка Гиппопотам Гарри - фото 1
  • Развивающая игрушка Tiny love (402)Развивающая игрушка Гиппопотам Гарри - фото 2
  • Развивающая игрушка Tiny Love "Гиппопотам Гарри" - фото 3
  • Развивающая игрушка Tiny Love "Гиппопотам Гарри" - фото 4
  • Развивающая игрушка Tiny Love "Гиппопотам Гарри" - фото 5
  • Развивающая игрушка Tiny Love "Гиппопотам Гарри" - фото 6
Развивающая игрушка Tiny love (402)Развивающая игрушка Гиппопотам Гарри - фото 1
Развивающая игрушка Tiny love (402)Развивающая игрушка Гиппопотам Гарри - фото 2
Развивающая игрушка Tiny Love "Гиппопотам Гарри" - фото 3
Развивающая игрушка Tiny Love "Гиппопотам Гарри" - фото 4
Развивающая игрушка Tiny Love "Гиппопотам Гарри" - фото 5
Развивающая игрушка Tiny Love "Гиппопотам Гарри" - фото 6
460 руб. 
770 руб. 
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Артикул: 55294
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
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Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендTiny love
Тип товараРазвивающая игрушка
Вес, кг0,08
Звуковые эффектынет
Комплектациядержатель, пружинистая лента, мягкая игрушка с вибрацией
Материалтекстиль, пластик
Рекомендуемый возраст0-12 мес
Световые эффектынет
Страна производстваКитай
Развивающая игрушка «Гиппопотам Гарри» будет отличным подарком на рождение малыша! Как только малыш осваивает хватательный навык, подобные игрушки вызывают у него большой восторг! Если потянуть игрушку на себя, шнурок растягивается, а если отпустить, она вернется на место, при этом забавно вибрируя. Гиппопотам выполнен из яркого текстиля, след каждой из его четырех ног имеет разный цвет, что обязательно привлечет внимание крохи. Игрушка имеет удобное крепление типа «краб», благодаря которому ее можно быстро закрепить на коляске, коврике, кроватке, перекладине. Подвеска тренирует мелкую моторику малыша, способствует развитию органов чувств, мелкой моторики.


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Развивающая игрушка Tiny Love "Гиппопотам Гарри" - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 460 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(800)505-43-75 в Тольятти.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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