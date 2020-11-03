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настольная лампа Arte lamp Desk A5810LT-1SI

Артикул: 52090
  • Настольный светильник Arte Lamp DESK A5810LT-1SI - фото 1
  • Настольный светильник Arte Lamp DESK A5810LT-1SI - фото 2
  • Настольный светильник Arte Lamp DESK A5810LT-1SI - фото 3
Настольный светильник Arte Lamp DESK A5810LT-1SI - фото 1
Настольный светильник Arte Lamp DESK A5810LT-1SI - фото 2
Настольный светильник Arte Lamp DESK A5810LT-1SI - фото 3
1 800 руб. 

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1 790 руб. 

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Артикул: 52090
В наличии
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Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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Коллекция Desk
filter_noneТовар входит в коллекцию Desk

Коллекция Desk

БрендArte Lamp
Тип товараНастольные светильники
Тип цоколя2G10
Количество ламп1
Выключатель на корпуседа
Максимальная мощность лампы, Вт11
Материал плафона/абажурапластик
Высота, см65
Длина, см60
Ширина, см14
Вес, кг1.9
Материал арматуры – металл, пластик. Плафон – пластик. Мощность 11 W. Лампа люминесцентная 2G11


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Самовывоз невозможен
настольная лампа Arte lamp Desk A5810LT-1SI - по цене 1800 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(800)505-43-75 в Тольятти.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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