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Наушники Panasonic RP-HTF295E-K

(3)
Артикул: 51722
  • Наушники Panasonic RP-HTF295E-K - фото 1
  • Наушники Panasonic RP-HTF295E-K - фото 2
  • Наушники Panasonic RP-HTF295E-K - фото 3
Наушники Panasonic RP-HTF295E-K - фото 1
Наушники Panasonic RP-HTF295E-K - фото 2
Наушники Panasonic RP-HTF295E-K - фото 3
1 770 руб. 
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Артикул: 51722
В наличии
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БрендPanasonic
Тип товараНаушники
Микрофоннет
мониторные наушники, импеданс 22 Ом, чувствительность 102 дБ, разъём jack 6.3 mm, длина провода 5 м, вес 235 г


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Рейтинг: 5 на основе 3 отзывов
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27.04.2019
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
Цена!
Звучат нормально.
Собраны качественно, хоть и явно с экономией на всем (местами видно, что посажено на клей, явно из недорогих материалов). Провод 5 м (можете воткнуть в самый отдаленный разъем компа, еще и запас будет). Сидят очень удобно (эргономичное расположение чашек и резиновая мягкая лента на дужке, также способствует звук - на низкой громкости от него не устаешь, он не раздражает). Приемлемая звукоизоляция (слушаю музыку в офисе на 20-25% громкости компа, разговоры и шумы офиса перекрывает).

Недостатки:
Нет, все что ждал от наушников за 1700 р - получил.

Комментарий:
Слушал аналоги от "Сони" и "Филипс" - у них звук показался более глухим (без высоких). У этой модели все нормально с высокими.

Сам звук по началу "кажется гудящим" - с непривычки много средних (особенно по ушам били частоты в районе 300-600 Гц и 6000-8000 Гц). Сначала убирал жестко эквалайзером (некоторые частоты почти в минимум), через 2 часа уже смягчил эквалайзер (частоты снизил но минимально), в итоге привык - слушаю без корректировки (уши адаптировались или "наушники прогрелись" - называйте как хотите). При этом есть более высококлассные наушники (например Beyerdynamic DT990PRO), звук там без привыкания впечатляет, сами по себе они выглядят дороже. Но Panasonic я слушаю также с удовольствием, разница в качестве звука меня не настолько напрягает.

ПС: Слушал "Панасоники" за 6000 рублей - не понял ничего )) Звук по ощущениям лучше этих всего раза в 1.5 (достаточно глухой, басов излишне). При этом цена в 3 раза выше. Вероятнее всего цена выше не из-за каких-то выдающихся звуковых качеств, а просто из-за использования дорогих материалов и более сложной конструкции/сборки ушей.

Вывод: Не смотрите на цену, всегда слушайте наушники, дайте недорогим наушникам шанс, среди них можно найти вполне нормальные модели ))


27.04.2019
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
Динамики превосходны, частотный диапазон отличный, звук чистый, басы глубокие

Недостатки:
Как мне кажется, не достаточно идеально откалиброваны динамики, желательно в эквалайзере чуточку снизить 125 Hz и приподнять 16kHz.

Комментарий:
Альтернатив с таким качеством звука в данной ценовой категории не так много, из хороших альтернатив могу припомнить лишь Philips shp-2000, но там частотный диапазон меньше и звук чуть более глухой.


27.04.2019
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
Дополняю спустя 2 года. Дизайн на высоте. Сборка и качество пластика тоже на уровне. Падали со стола пару раз, никаких повреждений. Шнур длинный 5м отлично подойдет как для ПК, так и для TV. На голове не болтаются, но и не давят. Регулировка как по размеру, так и по наклону. Звукоизоляция хорошая. При просмотра фильма или игре на ПК полное погружение в "атмосферу". Слышно как трава шелестит! Ну а цена просто смешная за такое качество.

Недостатки:
За эти деньги? Вы шутите...

Комментарий:
Модель отлично подойдет для домашнего использования людям без излишних претензий, ценящим надежность и качество. Ну а супермеломанам, слышащим ультра звуки и движение звезд в космосе, лучше обратится к другой ценовой линейке (от 30тр и выше). Сравнивал их с подобными (глуховатыми Сенхами, хрупкими Сони, Филипсами с их вечно отваливающимися контактами). Нравятся мне Панасоники за удобство, простоту и надежность! Я и вам рекомендую.

Самовывоз невозможен
Наушники Panasonic RP-HTF295E-K - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 1770 руб., позвонив по телефону 8(800)505-43-75 в Тольятти, или оформив покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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