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Дрель-шуруповерт аккумуляторная Вихрь ДА-12Л-2К (72/14/7)

(1)
Артикул: 51029
Дрель-шуруповерт аккумуляторная Вихрь ДА-12Л-2К (72/14/7)
3 190 руб. 

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Артикул: 51029
В наличии
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БрендВихрь
Тип товараБезударная дрель-шуруповерт
Питаниеот аккумулятора
Мощность, Вт12
Ударный механизмнет
Макс. крутящий момент20 Hм
Тип патронабыстрозажимной
Мин. диаметр патрона0.8 мм
Макс. диаметр патрона10 мм
Гнездо для крепления битнет
Доп. рукоятканет
Задний ходесть
Импульсный режимнет
Кол-во скоростей работы2
Лампа точечной подсветкинет
Ограничитель глубины сверлениянет
Тормоз двигателянет
Фиксация шпинделянет
Электронная регулировка частоты вращенияда
В кейседа
Магнитный держатель на корпусенет
Вес, кг1.3
Дрель-шуруповерт аккумуляторная Вихрь ДА-12Л-2К. Макс.крутящий момент - 20 Н*м. Быстрозажимной патрон.


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Рейтинг: 5 на основе 1 отзывов
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24.01.2020
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
Аккумулятор держит не плохо и заряжается быстро , примерно 150 саморезов вкрутил и выкрутил в ОСБ+брус(41 мм саморезы, на 1 аккумуляторе ). Это была первая его работа . Удобный в руке , 2 аккумулятора , кейс , цена . Дальше посмотрим , дополню отзыв .

Недостатки:
Подсветка ни о чем , светит под саморез , т.е. саморез не освещается . Индикатор заряда врёт , показывает половину, по факту уже батарея садится . Бита в наборе не магнитная и кривовата оказалась . По картинке 18 положений мощности , по факту 16.

Комментарий:
В целом вариант не плохой .

Самовывоз невозможен
Дрель-шуруповерт аккумуляторная Вихрь ДА-12Л-2К (72/14/7) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 3190 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(800)505-43-75 в Тольятти.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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